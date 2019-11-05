لجنة تعديل الدستور تعقد اجتماعها الأول

2019/11/05 | 11:34

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، ليلة أمس الاثنين (04 تشرين الثاني 2015)، اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والقادة الأمنيين.

وقال بيان لمكتب عب

بغداد اليوم- اربيل

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019)، بأن الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، بدأت اجتماعها الخاص بقضية التظاهرات التي تجري في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال المصدر لـ(بغداد الي

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الثقافة العراقية، توجيها بمعاقبة الموظفين المعتصمين والمضربين عن الدوام بالحبس لمدة عامين، مع غرامة مالية، استنادا لقانون العقوبات العراقي رقم (11)، لسنة 1969.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مدير عام الدا

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