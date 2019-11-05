الحلبوسي والسفير المصري يبحثان الوضع العراقي والإقليمي

2019/11/05 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري لدى العراق علاء موسى الوضع العراقي والإقليمي.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت "الغد برس"، ان الاخير "استقبل في مكتبه علاء موسى وبحث معه خلال اللقاء التطورات السياسية في البلاد، وحزم الإصلاحات التي أطلقها مجلس النواب لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة."وأكد الحلبوسي أن "المجلس ماضٍ في تحقيق إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية شاملة، ومنها التعديلات الدستورية والقوانين التي تخدم مصالح الشعب وتطمئن العراقيين على مستقبلهم"، مبيناً أن "الدولة ونظامها السياسي هو الذي يحمي الجميع ويصون الحقوق".

واشار إلى أن "تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستدفع بالتنمية بما ينعكس إيجابيا على احتياجات الشعب العراقي"، مشيدًا بدور مصر وحرصها على وحدة العراق واستقراره.

من جهته عبَّر سفير مصر عن دعم بلاده للعراق ونظامه السياسي بكلِّ مؤسساته التشريعية والتنفيذية، مشيدا بالإصلاحات التي تحققت لتلبية مطالب المتظاهرين وتحافظ على مسيرة البلاد الديمقراطية، وتساهم في عملية البناء والتنمية.

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