بالفيديو... متظاهرو البصرة يستولون على آلية عسكرية امام ميناء ام قصر

2019/11/05 | 11:41

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متظاهرو البصرة يستولون على آلية عسكرية امام ميناء ام

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متظاهرو البصرة يستولون على آلية عسكرية امام ميناء ام قصر

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