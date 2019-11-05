2019/11/05 | 11:42

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صالح يجتمع بالرئاسات الثلاث لإقليم كردستان والأحزاب الكردية لبحث

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صالح يجتمع بالرئاسات الثلاث لإقليم كردستان والأحزاب الكردية لبحث الانتخابات المبكرة وتعديل الدستور

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