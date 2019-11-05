2019/11/05 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق غيانا في 2020 أفضل نمو اقتصادي في العالم،حيث يتوقع أن تحقق هذه الدولة الواقعة بجنوب أمريكيا اللاتينية نموا بنسبة 86% بعد زيادة بنسبة 4.4% في 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يكشف عن الاقتصاد الأسرع نمو في 2020 ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي يكشف عن الاقتصاد الأسرع نمو في 2020 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).