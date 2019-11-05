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صندوق النقد الدولي يكشف عن الاقتصاد الأسرع نمو في 2020


صندوق النقد الدولي يكشف عن الاقتصاد الأسرع نمو في 2020
2019/11/05 | 11:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق غيانا في 2020 أفضل نمو اقتصادي في العالم،حيث يتوقع أن تحقق هذه الدولة الواقعة بجنوب أمريكيا اللاتينية نموا بنسبة 86% بعد زيادة بنسبة 4.4% في 2019.

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