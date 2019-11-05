الأردن يشتري 10 آلاف برميل من النفط العراقي يومياً خلال الشهر الماضي

2019/11/05 | 11:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، أنّ كميات النفط الموردة للأردن من العراق، لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت 272 ألف برميل؛ نقلها 1088 صهريجاً.

وقالت زواتي، في تصريح صحافي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنّ مجموع الكميات، خلال الشهر الماضي، بلغت 36.4 ألف طن تم نقلها من مصفاة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء بمعدل 10 آلاف برميل يومياً، تشكل 7% من احتياجات الأردن، مشيدة بتعاون الجانب العراقي لتسهيل عملية النقل.

وشدد على "أهمية هذه الخطوة في إطار التعاون القائم بين الأردن والعراق"، لافتة إلى "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لإعادة تفعيل الاستيراد البري، وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين، وتشغيل أسطول صهاريج يتقاسمها الجانبان".

وأعربت زواتي عن أملها في أن يشهد الجانبان الأردني والعراقي في القريب، المزيد من علاقات التعاون بين الأردن والعراق في مجال الطاقة، بما يلبي مصالح الطرفين بإنشاء أنبوب تصدير نفط العراق يمتد من البصرة مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وبالتعاون مع الجانب العراقي، قد بدأت، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بشراء نفط العراق الذي تتواصل عملية نقله، وفق البرنامج المتفق عليه بين البلدين.

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