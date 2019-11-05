زيدان يتجاهل إيسكو تماماً في خططه القادمة مع ريال مدريد

2019/11/05 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصبحت مسيرة لاعب الوسط الإسباني فرانشيسكو إيسكو مع ريال مدريد مُهددة بالانتهاء في وقتٍ قريب بعد أن أكدت الشهور الأولى من الموسم الجديد أنه لاعب هامشي بالنسبة للمدرب زين الدين زيدان.

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