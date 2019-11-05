2019/11/05 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد الشعبي تدعو المفسوخة عقودهم للعودة الى الخدمة اعتبارا من العاشر من الشهر الحالي وكالة خطوة برس.

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