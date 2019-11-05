الفرفار العياشي - الأسس المرجعية لفكرة -الثورة من الأعلى- عند محمد حسن الوزاني

2019/11/05 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي تعتبر إشكالية الإصلاح السياسي والدستوري الإشكالية الأهم في فكر محمد حسن الوزاني , ذلك أن الإصلاح السياسي في نظره يمر عير إصلاح قنوات الفعل السياسي وأدواته من خلال إصلاح السلطة السياسية.يؤكد الوزاني أن السلطة السياسية ليست ظاهرة خاصة وفريدو بالمغرب وإنما هي ظاهرة كونية تعاش في كل مكان وفي كل زمان حيث لا يخلو مكان من سلطة.يقول الوزاني: "إن علاقة الفرد والسلطة كانت وما تزال المشكلة الجوهرية الأ......

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