اجتماع رئاسات كوردستان وقادة الاحزاب مع الرئيس العراقي في صور

2019/11/05 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يُعقد في منى رئاسة اقليم كوردستان باربيل ، اجتماع رفيع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم مع قادة الاحزاب لمناقشة التطورات الجارية في العراق.ويحضر الاجتماع برهم صالح الرئيس العراقي.يبحث المجتمعون تعديل الدستور في العراق والتطورات الراهنة ببغداد.

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