2019/11/05 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محتجون يقفون أمام بوابة مصفى نفط الديوانية ويمنعون دخول الشاحنات وخروجها وكالة خطوة برس.

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