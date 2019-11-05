هيأة الحشد الشعبي تدعو المفسوخة عقودهم الى العودة فوراً

2019/11/05 | 12:05

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بغداد اليوم-بغداد

دعت مديرية الإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019)، المفسوخة عقودهم للعودة الى الخدمة ابتداءً من اليوم العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب الأمر الديواني المرقم 107 الذي يقتضي عودة المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع والحشد الشعبي، تدعو هيئة الحشد الشعبي الإدارة المركزية جميع المفسوخة عقودهم للعودة إلى العمل في صفوف الحشد المقدس اعتبارا من اليوم 10 من الشهر الجاري".





وأضاف البيان، أن "مراجعة المنتسبين تكون كل حسب مقر لوائه، او مديريته السابقة ضمن قواطع العمليات لغرض معرفة التفاصيل وترتيب عملية المباشرة فورا".





بغداد اليوم- نينوى

شهدت محافظة نينوى، اليوم الاثنين (5 تشرين الثاني 2019)، انتشاراً أمنياً مكثفاً لمنع التجمعات، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات والاعتصامات في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وذكرت مصادر محلية لـ (بغداد اليوم)، أن &qu

بغداد اليوم- بغداد

عقدت لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية ، الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019) ، اجتماعها الأول بحضور أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء الكتل النيابية.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة عقد اجتماعها الأول داخل مبنى مج

بغداد اليوم- بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، ليلة أمس الاثنين (04 تشرين الثاني 2015)، اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والقادة الأمنيين.

وقال بيان لمكتب عب

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