سعود سالم - الحجاب والغياب

2019/11/05 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم ازرع الشك والظنونفي مصانع اليقينكن وهماكن ظلاكن سرابا في جزر الجنونوانتشئ بالكشففالكشف كشفانبينهما الحرف واللسان ليس وراء الحجاب سوى ما في العيون من غياب والدهر خرقة تلبسها اليد المرتجفة للأشياء شوقا والأشياء إنفجار سلبي وطوفان فراغ عدمي والعدم شرط التجلي لذرة الغباروقطرة القلق الدامية ولهفة العشب في ظل السور القديم ورهفة......

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