2019/11/05 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سليمان_جبران سليمان جبران: .كان العظيمُ المجدَ والأخطاءَ!بعد الأمسية في النادي الأرثوذكسي في حيفا، يوم 28 – 9 - 2016، اتّصل بي الصديق س.تلفونيّا، فقال إنّ ظروفا قاهرة حالتْ دون مجيئه إلى النادي في ذلك المساء،.لكنّه استمع بعد ذلك إلى كلمتي مسجّلة في الإنترنت.وقد عبّر بالمناسبة عن شكره للنادي، لحرصه على تسجيل الأمسية وإذاعتها، ليقرأها كلّ من حالتْ ظروفه دون الوصول إلى النادي في ذلك المساء.وختم مكا......

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