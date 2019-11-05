ضياء الشكرجي - دستور دولة المواطنة دستور ثورة تشرين

2019/11/05 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comمنذ 2007 وأنا أفكر بدستور بديل عن دستور 2005 للعراق، ولو بإجراء تعديل جذري شامل عليه، أساسه اعتماد كرامة الإنسان ومبدأ المواطنة وعلمانية الدولة، التي تكفل حرية الدين والعقيدة، وتفصل بين الدين والسياسة.واتخذ المشروع مؤخرا منذ آب 2018 حتى مطلع 2019 صيغته النهائية الحالية، وليست الأخيرة، كمشروع للمستقبل، الذي كنت أراه بعيدا، وجعلتني ثورة تشرين أراه قريبا.بكل تأكيد لا أنا ولا غي......

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