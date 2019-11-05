بعد قصة حب عنيفة.. مراسم زواج كاملة لكلبين في أمريكا – فيديو

2019/11/05 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشر فيديو في الولايات المتحدة لمراسم حفل زفاف قام به عاملون في أحد المستشفيات احتفالا بتزويج كلبين.

ويظهر في الفيديو حفل زفاف ضمن المستشفى، قام به العاملون، حيث تم إحضار قالب “جاتوه” مع اتباع طقوس الزواج الرسمية بالكامل.

وقال الموظفون: إن الكلبين غالبا ما كانا يتشاركان الطعام ومكان الجلوس والنزهات، ما دعا الموظفين إلى تزويجهم، بعد شعورهم أن الكلبين في علاقة عاطفية.

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