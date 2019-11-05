القضاء يضع آليات للعمل المشترك مع هيئة النزاهة في القضايا المهمة للوزارات بعد 2003

2019/11/05 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى ،اليوم الثلاثاء،عن وضع آليات العمل المشتركة مع هيئة النزاهة ومحكمة الاستئناف والاشراف القضائي بخصوص مراجعة القضايا المهمة للوزارات بعد 2003.

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