تشكيل خلية ازمة بشأن التظاهرات وتوقعات باعادة قطع الانترنت او تضعيفه

2019/11/05 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة عربية، ان الحكومة العراقية شكلت خلية ازمة بشأن التظاهرات التي يشهدها البلاد، فيما اشارت الى ان فكرة قطع الانترنت او تضعيفه مازالت مطروحة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان "الحكومة العراقية شكلت خلية أزمة بهدف تنسيق الجهود في ما يتعلق بالتظاهرات ومنع تداخل القرارات أو تضارب الصلاحيات"، لافتاً إلى أن "الخلية سيكون واجبها عقد اجتماعات دورية واتخاذ القرارات في ما يتعلق بالتظاهرات".

وبحسب المسؤول نفسه، فإن "رئيس الوزراء سيوزع المسؤولية على مختلف الجهات والمؤسسات الأمنية"، مشيرا الى ان "قطع الإنترنت أو تضعيفه إلى أدنى حد بشكل يمنع تحميل الصور أو مقاطع الفيديو، ما زال مطروحاً بشدة في الأيام المقبلة، فضلاً عن حظر التجوال وفض الاعتصامات".

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