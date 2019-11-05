تحالف الفتح يطالب المتظاهرين برفض غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح والمدارس

2019/11/05 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب تحالف الفتح، المتظاهرين برفض غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس، واصفا ذلك بأنه مسلسل منظم لتخريب المصالح الوطنية.

ودعا تحالف الفتح في بيان، الى وقفة مسؤولة لاستنكار عمليات غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس والمعاهد، وتخريب الاقتصاد الوطني، بإيقاف العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية..



مشيرا الى أن البعض يقوم بخرق النظام العام والتعدي على الممتلكات العامة باسم الاعتراض والعصيان والحقوق الاجتماعية.

هذا وطالب الفتح، القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن ومحاسبة الخارجين على القانون وعدم السماح بما يجري من فوضى لا تضر الا بمصالح الشعب العراقي ومستقبل ابنائه.

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