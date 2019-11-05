القضاء يضع آليات للعمل المشترك مع هيئة النزاهة في القضايا المهمة للوزارات بعد 2013

2019/11/05 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، في مكتبه اجتماع ضم السادة رئيس هيئة الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسي محكمة استئناف بغداد الرصافة والكرخ الاتحاديتين والقاضي المشرف على المركز الإعلامي والقائم بأعمال نائب رئيس هيئة النزاهة ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة .

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