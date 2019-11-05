إحالة الكثير من الدعاوى بانتهاكات التظاهرات للإدعاء العام

2019/11/05 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مفوضية حقوق الانسان إحالة الكثير من الدعوى في انتهاكات حقوق الانسان فترة التظاهرات نتيجة الشكاوى التي استلمتها الى الادعاء العام.

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