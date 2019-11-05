نبيل عودة - مجتمعات بلا ثقافة لا مستقبل لها!

2019/11/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة لا يمكن فصل ظاهرة التعثر الثقافي عن فساد الانظمة وغياب المساحة الحرة الضرورية لجعل المشهد الثقافي مؤثراً على مجمل المشاهد السياسية والاجتماعية والتربوية.طبعا انا اطرح الجانب الإبداعي من ادب وفنون، دون تناول الجانب الأخر انتاج الخيرات المادية الذي يعتبر مركبا هاما في كل مفهوم الثقافة.ومن الواضح ان هناك ترابطا اندماجيا بين الجانبين الأدبي الإبداعي والتطور الاقتصادي.من يظن ان مئات المليارت الم......

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