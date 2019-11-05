حمدى عبد العزيز - عسل فى الكوز

2019/11/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز لا ادري لماذا استيقظت في الصباح المبكر جداً ، وأنا أردد مطلع أغنية كنت قد نسختها بالصدفة علي فلاشة السيارة منذ ثلاث سنوات واستمعت إليها عشرات المرات من كثرة إعجابي بها ، وبالرغم من ان العلاقة الآن بيني وبين سيارتي منذ مايقرب من العام لاتعدو عن كوني أقوم بتشغيلها لمرة واحدة كل اسبوع أو علي أكثر تقدير استعملها فقط عند الانتقال مابين مقر إقامتي القديم في البحيرة ومقر إقامتي الجديد في الأسكندرية لضمان......

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