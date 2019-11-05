حنان بديع - الانسان بلا حلم ذكرى إنسان

2019/11/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_بديع للصمت صلاحية يبدو أنها تنتهي عندما تقوم فكرة الثورة من تحت الرماد ، كل شيء قابل للثورة ،بدأ من الطبيعة حينما تقذف البراكين بحممها ، الى البحور حينما تزأر المياه بفيضاناتها لتبتلع الشواطئ والمدن والبشر أيضا ..كل شيء قابل للثورة..يثور الضمير فيعذبنا ويثور القلب فيشقينا ويثور العقل فيرمينا في غياهب الحيرة والكفر ..وقد أصبحنا نسمع عن مطالبات بثورة أنثوية على الطغيان الذكوري الغاشم !!ذلك أن ا......

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