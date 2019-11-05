2019/11/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مفوضية حقوق الانسان عن حصيلة الشهداء والجرحى والمعتقلين جراء الاحداث الاخيرة في محافظة ذي قار.

وقالت المفوضية في بيان، إنها رصدت من خلال فرقها الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة ذي قار، وتجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الامنية والمتظاهرين، مما ادى الى سقوط شهيدين وثلاثة وعشرين مصابا، واعتقال مئتين وثلاثة وثمانين اطلق سراح مئة وستة وخمسين منهم.

واشارت المفوضية الى قطع الكهرباء والطرق واستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع، لافتة الى توثيق قيام عدد من المتظاهرين بحرق دور لمسؤولين في الدولة..



ودعت المفوضية كافة الأطراف الى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات مطالبة القوات الامنية بالقيام بدورها في حماية المتظاهرين.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الإنسان تكشف عن عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الإنسان تكشف عن عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).