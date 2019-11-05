2019/11/05 | 13:45

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بالوثيقة..



عبد المهدي يطرح مسودة لتأسيس صندوق التخصيصات الاجتماعي

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بالوثيقة..



عبد المهدي يطرح مسودة لتأسيس صندوق التخصيصات الاجتماعية يتضمن رواتب لكل المواطنين

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