محكمة تحقيق نزاهة المثنى تصدر أمر استقدام لنائب المحافظ ‏

2019/11/05 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة تحقيق النزاهة التابعة إلى رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أمر استقدام ‏للنائب الأول لمحافظة المثنى عن تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري .‏

وذكر بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن " أمر الاستقدام صدر على خلفية ‏تقديم مقطع فيديو يظهر فيه السيد محافظ المثنى متحدثا عن فساد نائبه الأول متهما إياه بالتلكؤ ‏والمماطلة بخصوص عقود تروم المحافظة عقدها مع جهات استثمارية لغاية مادية شخصية ."‏

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