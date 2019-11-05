رسومات نفَق التحرير.. مجابهة العنف بالفرشاة والألوان

2019/11/05 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي لا شيء بقيَ ,لم يفعله المتظاهرون في #ساحة_التحرير ببغداد، تنظيف، إسعاف، طبخ، والكثير الكثير، آخرها الرسومات، التي أمسَت تجذب الأنظار نحوها بشدّة؛ لجماليتها ولمضامينها المُعبّرة.شوهدَت الرسومات لأول […]

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