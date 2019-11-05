أوبك تتوقع انكماش حصتها بسوق النفط

2019/11/05 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت أوبك إن المنظمة ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس المقبلة إذ أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى ينمو، على الرغم من تنامي الإقبال على الطاقة الذي يغذيه النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت المنظمة في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2019 المنشور يوم الثلاثاء إن من المتوقع تراجع إنتاج أوبك من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون برميل يوميا بحلول 2024 مقارنة مع 35 مليون برميل يوميا في 2019.

وتسبب تزايد النشاط الداعي لمكافحة تغير المناخ في الغرب والاستخدام الواسع لأنواع الوقود البديلة في خضوع الطلب على النفط في الأجل الطويل لتدقيق أكبر.



وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التقرير توقعاتها للطلب على النفط في الأجلين المتوسط والبعيد.

وانخفض إنتاج أوبك في السنوات القليلة الماضية بموجب اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة لدعم السوق.



وتمخض الاتفاق عن ارتفاع أسعار النفط مما يعزز إنتاج المنتجين غير الأعضاء في المنظمة ومن المتوقع أن تكبح أوبك الإنتاج في 2020.

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