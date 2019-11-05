وزير الخارجيّة والمُمثـِّلة الأممية يبحثان إجراءات الحكومة في تلبية مطالب المُتظاهِرين

2019/11/05 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، مُمثـِّلة الأمين العامِّ للأمم المُتحِدة في العراق جينين بلاسخارت.

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