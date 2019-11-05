الدفاع: إعادة اكثر من 45 الف من المفسوخة عقودهم الى الخدمة

2019/11/05 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع ، اليوم الثلاثاء ، إعادة اكثر من 45 الف من المفسوخة عقودهم الى الخدمة .

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