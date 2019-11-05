الحلبوسي: مجلس النواب ماضٍ في تحقيق إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية شاملة

2019/11/05 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن المجلس ماضٍ في تحقيق إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية شاملة، ومنها التعديلات الدستورية والقوانين التي تخدم مصالح الشعب وتطمئن العراقيين على مستقبلهم.

وبحث الحلبوسي مع سفير جمهورية مصر لدى العراق علاء موسى، التطورات السياسية في العراق، وحزم الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكدا ان الدولة ونظامها السياسي هو الذي يحمي الجميع ويصون الحقوق.

من جهته عبَّر سفير مصر عن دعم بلاده للعراق ونظامه السياسي بكلِّ مؤسساته التشريعية والتنفيذية، مشيدا بالإصلاحات التي تحققت لتلبية مطالب المتظاهرين وتحافظ على مسيرة البلاد الديمقراطية، وتساهم في عملية البناء والتنمية.

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