2019/11/05 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، إعادة اكثر من 45 الف من المفسوخة عقودهم الى الخدمة .

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية يوم الثلاثاء الموافق ٥-١١-٢٠١٩ من المفسوخة عقودهم بلغ ٤٥٠٤٩ ".

واضافت أنها "مستمرة بإصدار الأوامر الادارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة تباعا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تعلن إعادة اكثر من 45 الف من المفسوخة عقودهم الى الخدمة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تعلن إعادة اكثر من 45 الف من المفسوخة عقودهم الى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).