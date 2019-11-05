اعتراف برهم صالح بفشل الانتخابات لا شرعية للبرلمان والحكومة !

2019/11/05 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي الشارع يغلي ، و ثورة اجتماعية ، وانقلا ب اجتماعي منقع النظير، ومشهد معقد واجواء ساخنة اشبه بحرب الشوارع من جراء التسلط والمحاصصة والفساد وهدر الثروات .اعتراف...أكمل القراءة ←

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