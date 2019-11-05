إختطاف صبا إعتداء على شرف العراق

2019/11/05 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نعيم مرواني في الفترة التي تلت هزيمة داعش، اعوجت صواوين آذاننا لكثر ماسمعنا عن شرفنا الذي ادعى انصار ايران في العراق ان ” قوات الحشد الشعبي” هي من دافعت عنه...أكمل القراءة ←

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