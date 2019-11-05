حاكم كريم عطية - البعث موجود في نسيج الحكومة العراقية وأحزاب الأسلام السياسي

2019/11/05 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية التهم الجاهزة والمكررة من الحكومة وأجهزتها الأعلامية وأحزاب الأسلام السياسي والأحزاب القومية كثيرة هذه التهم يتم تداولها على مواقع التواصل الأجتماعي لتشوية أنتفاضة شعبنا الباسلة ولعل التهمة المتداولة كثيرا هي أتهام الأنتفاضة والمظاهرات الشعبية بعلاقتها بحزب البعث ونشاطه المحموم لأستعادة السلطة السياسية وتقويض سلطة الأسلام السياسي وهذه التهمة تأخذ مداها في أجهزة وأبواق السلطة وأحزاب الأسلام السياسي......

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