احمد شحيمط - الاعلام العربي وأوهام الموضوعية

2019/11/05 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_شحيمط تعتبر الموضوعية من أهداف الفكر العلمي الموضوعي، ومن طموحات العلوم الانسانية في دراسة الظاهرة الانسانية كشيء معزولة ومستقلة عن ذات العالم.افراغ للذهن من الافكار والتمثلات القبلية والتجرد من النزعة الذاتية الميالة لإسقاط الاحكام العفوية بعيدا عن منطق العلم في الفصل التام بين الذات والموضوع .وفي مرامي النزعة العلمية لأجل بناء صروح من النظريات العلمية على القوانين المتينة والمفاهيم المقعدة على اسس ص......

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