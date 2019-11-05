رحيم صفوي: حديث ترمب عن مقتل البغدادي كذبة كبرى لا دليل عليها

2019/11/05 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، ان الولايات المتحدة فشلت في تشكيل شرق أوسط جديد وإسقاط ايران.

ووجه صفوي أصابع الاتهام إلى واشنطن قائلا، إنها من أسست تنظيم داعش لتأمين أمن الصهاينة، واصفا حديث الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بأنه كذبة كبرى لا دليل عليه.

وأضاف، أن أمريكا أنفقت سبعة تريليونات دولار، وقدمت عشرين ألف قتيل في حربيها على أفغانستان والعراق، لكنها لم تحقق أهدافها، موضحا ان إيران هي التي ربحت الحربين وأصبحت قوة في المنطقة.

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