2019/11/05 | 15:19

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بارزاني: نتوقع استئناف الحوار والمفاوضات بين أربيل وبغداد بعد تهد

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بارزاني: نتوقع استئناف الحوار والمفاوضات بين أربيل وبغداد بعد تهدئة الأوضاع الحالية

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