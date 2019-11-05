2019/11/05 | 15:19

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بارزاني: لا شك في أن الحكومة العراقية ستبذل جهدها لتلبية مطالب ال

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بارزاني: لا شك في أن الحكومة العراقية ستبذل جهدها لتلبية مطالب المتظاهرين

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