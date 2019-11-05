بارزاني يفصح عن تشكيل تحالف للكتل الكوردستانية في بغداد قريبا

2019/11/05 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء ان القوى السياسية الكوردستانية اتفقت على تشكيل تحالف يضم الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي قريبا.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد في اربيل انه "من الان وصاعدا ستكون هناك مساع جدية لتحسين الواقع المعيشي للعراقيين كافة".

واشار الى انه "نعمل بشكل جدي على تشكيل تحالف الكتل الكوردسانية في بغداد وقريبا سنعلن عن هذا التحالف".

ونوه بارزاني الى ان حكومة اقليم كوردستان ومنذ اليوم الاول من تشكيلها كانت من أولوياتها حل الخلافات والقضايا العالقة مع بغداد، وقد مضى رئيس وزراء الاقليم في خطوات جدية نحو ذلك وبغداد ايضا ترغب بحل تلك الخلافات"، مؤكدا ان الحوارات بين اربيل وبغداد سيتم استئنافها بعد الخروج من هذه الازمة.

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