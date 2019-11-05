نيجيرفان بارزاني: ندعم مطالب العراقيين ولا احد يرغب بتقليص مكاسب كوردستان

2019/11/05 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان الاقليم يؤيد المطالب المشروعة للعراقيين، فيما اشار الى انه لا احد من القوى السياسية العراقية يرغب بتقليص نفوذ اقليم كوردستان.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بارزاني اليوم عقب اجتماع مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس برلمان الاقليم ريواز فائق ورئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وقادة الجهات والقوى السياسية في كوردستان.

واكد بارزاني ان المجتمعين اتفقوا على تاييد المطالب المشروعة للمتظاهرين فيما اشار الى ان من حق العراقيين ان يتمتعوا بالخدمات وفرص العمل وان تتحسن حياتهم.

واشار نيجيرفان بارزاني الى ان كافة محاولات القوى السياسية والحكومة في اقليم كوردستان تصب في جهة محاولة مساعدة العراقيين للخروج من هذه المحنة.

وقال بارزاني "اتفق المجتمعون على ضرورة ان يكون لكافة القوى السياسية في الاقليم موقف محدد، لأن موقفنا المحدد دعم للعراق والعراقيين كافة فنحن جميعنا مسؤولون عن اوضاع العراق وكل حسب موقعه".

واشار بارزاني الى ان القوى السياسية بكوردستان تدعم كافة الخطوات التي تفيد العراقيين وتحسن حياتهم.

وقال "نتمنى ان تدخل الاصلاحات التي وعدت الحكومة بها في التنفيذ".

وتابع بارزاني "لا اعتقد ان تقليص مكتسبات اقليم كوردستان سيخدم استقرار العراق واعتقد انه لاتوجد قوة سياسية عراقية راغبة في تقليص مكاسب كوردستان والمشكلة الحقيقية هي اهمال الدستور لا الدستور نفسه".

سوار احمد

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