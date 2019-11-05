النزاهة تبدأ بمحاسبة الفاسدين.. والبداية من مسؤولي مطار النجف

2019/11/05 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أصدرت #هيئة_النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، أمراً باستدعاء مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في #مطار_النجف الدولي بتهمٍ متعلّقةٍ بالفساد.وأوضحت الهيئة، أنها «استدعت رئيس مطار النجف السابق وأعضاء مجلس […]

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