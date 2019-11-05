العراق: مطالب المحتجين في واد واستجابة الحكومة في واد آخر

2019/11/05 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أكثر من شهر على موجة الاحتجاجات الدامية التي اجتاحت العراق وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا، بات المتظاهرون أشد تصميما على إسقاط النظام وكل الطبقة والرموز السياسية.



فيما أصبحت الحكومة العراقية في مأزق لأنها لم تعد قادرة على الاستجابة لمطالب المحتجين.

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