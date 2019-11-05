2019/11/05 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بارزاني: المشلكة ليست بالدستور بل في إهماله وإجراء الانتخابات الآ

اخبار مباشرة

بارزاني: المشلكة ليست بالدستور بل في إهماله وإجراء الانتخابات الآن لن يُصلح الأوضاع بل سيجرها نحو الأسوء

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: المشلكة ليست بالدستور بل في إهماله وإجراء الانتخابات الآن لن يُصلح الأوضاع بل سيجرها نحو الأسوء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: المشلكة ليست بالدستور بل في إهماله وإجراء الانتخابات الآن لن يُصلح الأوضاع بل سيجرها نحو الأسوء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).