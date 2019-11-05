وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الأردني مستجدات الأوضاع بالمنطقة

2019/11/05 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع بالمنطقة، والقضايا التي تحظى باهتمام البلدين، كما بحثا الاجتماع التمهيدي للقاء القمة الثلاثية لرؤساء البلدان الثلاث العراق والأردن ومصر، في إطار تعزيز التعاون فيما بينها وصولاً إلى تحقيق التنمية، والتكامل، والمزيد التقارب بين شعوبها.

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