Xiaomi تُعلن رسميًا عن Xiaomi Mi TV 5 و Xiaomi Mi TV 5 Pro بثلاثة أحجام مختلفة

2019/11/05 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة Xiaomi عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro، ولكن ليس قبل أن تكشف النقاب عن تشكيلة Xiaomi Mi TV 5 و Xiaomi Mi TV 5 Pro.



تقدم السلسلة الجديدة ثلاثة طرازات بأحجام مختلفة وهي : 55 إنش و 65 إنش و 75 إنش.



تأتي طرازات Pro مع شاشات أفضل وذاكرة أكبر.

كما سبق وأشرنا، يتم تقديم تلفاز Xiaomi Mi TV 5 بثلاثة أحجام مختلفة، وتمتاز بإطار أنحف بنسبة 47 في المئة مقارنة مع تشكيلة Xiaomi Mi TV 4، في حين يبلغ سمكها نحو 5.9 ملمتر في نسخة 55 إنش ونحو 9.9 ملمتر في نسخة 75 إنش.

عندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تم تزويد هذه التلفزيونات الجديدة بالمعالج Amologic T972 المصنع بإستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر، وتم تصميمه لتشغيل فيديوهات 8K بفضل محرك جديد متقدم للصور.



وبصرف النظر عن المعالج، فقد تم تزويد تلفزيونات Xiaomi Mi TV 5 بـ 3GB من الذاكرة العشوائية وبـ 32GB من الذاكرة الداخلية، بينما تم تزويد تلفزيونات Xiaomi Mi TV 5 Pro بـ 4GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية.

تلفزيونات Xiaomi Mi TV 5 Pro حصلت أيضًا على شاشات QLED بدقة 4K، وهي الشاشات التي تغطي 108 في المئة من التدرج اللوني NTSC على عكس تلفزيونات Xiaomi Mi TV 5 العادية التي تغطي شاشاتها 85 في المئة من نفس التدرج اللوني.



وعلاوة على ذلك، فهذه التلفزيونات توفر أيضًا تقنية MEMC و +HDR10.

قامت شركة Xiaomi بتزويد تلفزيونات Xiaomi Mi TV 5 بثلاثة منافذ HDMI ومنفذي USB، ومنفذ Ethernet و S/PDIF.



هذه التلفزيونات تدعم أيضًا WiFi والبلوتوث إذا كنت لا تريد أي كابلات إضافية.



وفيما يخص الصوت، فقد تم تزويد هذه التلفزيونات بمكبرات صوتية مزدوجة بقوة 8W مع دعم DTS Audio و Dolby Audio.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن تلفزيونات Xiaomi Mi TV 5 الجديدة ستُطرح للبيع إبتداء من 11 نوفمبر، وستكلف ما يلي :

Xiaomi MI TV 5

نسخة 55 إنش : تُكلف 430$

نسخة 65 إنش : تُكلف 570$

نسخة 75 إنش : تُكلف 1145$

Xiaomi Mi TV 5 Pro

نسخة 55 إنش : تُكلف 530$

نسخة 65 إنش : تُكلف 715$

نسخة 75 إنش : تُكلف 1430$

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