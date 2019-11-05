البارزاني يؤكّد أن إجراء انتخاباتٍ في العراق سيجرّ البلاد نحو الأسوء

2019/11/05 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اعتبر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، أن مطالب العراقيين بتحسين الحالة المعيشية «مشروعة»، مؤكّداً أن #الحكومة_العراقية «ستبذل جهدها لتلبية مطالب المتظاهرين».تأكيدات البارزاني تلك، جاءت خلال مؤتمرٍ […]

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