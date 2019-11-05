ائتلاف الوطنية: عهد الحوار الوطني انتهى ويجب اجراء انتخابات مبكرة

2019/11/05 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد ائتلاف الوطنية، اليوم الثلاثاء، ان عهد الحوار الوطني انتهى ويجب اجراء انتخابات مبكرة.

وقال الائتلاف في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "عهد الحوار الوطني قد انتهى نتيجة الرفض المستمر من بعض القوى النافذة، مما ادى الى تعميق السخط الشعبي ضد العملية السياسية البائسة، وذلك تعليقا على دعوات ممثلة الامين العام للامم المتحدة بضرورة وجود حوار وطني".

وشدد الائتلاف على "ضرورة استغلال الفرصة لاعتماد معايير المواطنه وانهاء التهميش والاقصاء لبناء دولة المواطنة وليس دولة المكونات والطوائف، وتعديل بعض فقرات الدستور في هذا الخصوص".

وبين "من ناحية اخرى يجدد ائتلاف الوطنية الدعوة لاجراء انتخابات مُبكرة وبأشراف الامم المتحدة كأساس للانطلاق نحو تحقيق تلك الاهداف، والغاء ما ترتب عن انتخابات عام 2018 السيئة الصيت".

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