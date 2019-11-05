السفارة الامريكية تعلن تسلم محافظة نينوى لمطار الموصل بعد إزالة الالغام منه

2019/11/05 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تسليم مطار الموصل الدولي الى محافظة نينوى بعد الانتهاء من إزالة الالغام منه.

وقالت السفارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "بعد الانتهاء من مشروع إزالة الألغام الذي تموله الولايات المتحدة والذي استمر لمدة 18 شهراً، تسلمت الحكومة المحلية بمحافظة نينوى مطار الموصل الدولي خلال احتفالية رسمية في 5 تشرين الثاني 2019".

واضافت "نفذت المشروع فرق إزالة الألغام من شركة جانس وشركة تيتراتيك وشركة الفهد العراقية ابتداء من شهر نيسان 2018 ولغاية شهر تشرين الأول من هذا العام".

وبينت "حيث عملت هذه الشركات معاً على تطهير أكثر من 170 مادة متفجرة بغاية الخطورة ، بما في ذلك المتفجرات غير المنفلقة والعبوات الناسفة ومواد صنع القنابل.



كما قامت الشركات الأمريكية بإزالة كميات كبيرة من الأنقاض ، مما مكن الحكومة المحلية من البدء في إعادة بناء المطار".

ولفتت الى ان "الولايات المتحدة هي أكبر مانح لأنشطة تدمير الأسلحة التقليدية في العراق ، حيث ساهمت بأكثر من 498 مليون دولار منذ عام 2003 من أجل إزالة الألغام الأرضية والعبوات البدائية الصنع القابلة للانفجار وغيرها من مخلفات الحرب، فضلا عن تقديم برامج التوعية بالمخاطر".

واشارت الى ان "فرق إزالة الألغام الممولة من الولايات المتحدة قامت بإزالة أكثر من 108,500 من المواد المتفجرة منذ عام 2016 ، بما في ذلك أكثر من 17000 عبوة ناسفة من مخلفات داعش".

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